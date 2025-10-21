"Moskíto??" Inseto nunca antes visto é encontrado pela primeira vez na Islândia

Comece-se a investir, pela primeira vez, em repelente, cremes anti-histamínicos ou redes mosquiteiras. A Islândia já não é um país sem mosquitos, um inseto que os populares islandeses nunca tinham visto na terra nórdica até à semana passada.

A Islândia era o único país sem relatos de mosquitos nativos, para além do continente da Antártida. E este fenómeno justifica-se com as temperaturas recorde no ano passado devido ao aquecimento global, como relatado na Rede Global de Informação sobre o Impacto do Calor na Saúde.



No grupo "Insetos na Islândia" no Facebook, os pouco mais de 12 mil membros estão habituados a melgarem-se uns aos outros sobre os diferentes pequenos bichos que visitam a Islândia e, desta vez, Björn Hjaltason partilhou a visita invulgar no seu jardim, no município rural de Kjós. "Percebi logo que era algo que nunca tinha visto antes", partilhou ao jornal islandês mbl.is.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Moskíto??". Björn publicou uma fotografia do mosquito fêmea na passada quinta-feira, prendendo os participantes do grupo aos botões de reação de surpresa e tristeza na rede social.

Só que logo no dia seguinte aconteceu o mesmo com um hóspede desta vez macho de antenas emplumadas e uma outra fêmea no sábado passado. "É sempre divertido descobrir algo novo", afirmou enquanto diz acreditar que haverá mais a voar pelos jardins dos vizinhos.