Mulher tenta matar barata e acaba por matar vizinha

21 out, 2025 - 17:58 • Redação
Uma mulher nos seus vinte anos incendiou na madrugada desta terça-feira parte do prédio onde vivia em Osan, na Coreia do Sul, com um "lança-chamas" improvisado. As chamas mataram uma mãe que tentava salvar o bebé de dois meses. O objetivo? Matar uma barata.
A polícia sul-coreana já deteve a mulher que ateou fogo acidentalmente ao prédio ao utilizar um isqueiro e um spray inflamável, alegando não ser a primeira vez que usava esse método inseticida caseiro, como se lê no artigo do "The Korean Times".
As chamas alastraram rapidamente. A mulher contactou os serviços de emergência e os bombeiros extinguiram o incêndio em 40 minutos, mas não conseguiu evitar a morte da vizinha.
A vítima mortal era uma cidadã chinesa, com cerca de 30 anos, que vivia no quinto andar do prédio com o marido e o bebé. Mal se aperceberam do incêndio pelas 5h35 da manhã, abriram a janela a pedir socorro.
Passaram a bebé pela janela a um vizinho do bloco a um metro de distância e, momentos depois, tentaram escapar também. Apesar do marido conseguir trepar até ao outro edifício, a mãe do bebé tropeçou e foi declarada morta cinco horas depois no hospital local.
O fumo denso atrapalhou o casal e bloqueava a visão das escadas do prédio. Outros oito residentes foram assistidos por inalação de fumo.
Esta prática engendrada para combater pragas domésticas tornou-se uma tendência nas redes sociais. Também foram vítimas da mesma técnica um norte-americano em 2016 e um australiano em 2018.
A polícia da cidade de Osan afirmou que a mulher poderá ser acusada de provocar um incêndio de forma acidental e de homicídio por negligência.