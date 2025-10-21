Nova cimeira Trump-Putin não deverá acontecer "num futuro imediato"

Uma nova reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin não deverá acontecer "num futuro imediato", disseram esta terça-feira fontes oficiais da Casa Branca, citadas pela BBC e pelo jornal The Guardian.

O Presidente norte-americano anunciou, na semana passada, um novo encontro com o homólogo russo, em Budapeste, na Hungria, em data a ser confirmada.

Agora, fonte oficial da Casa Branca diz que a cimeira de alto nível não vai ter lugar nos próximos tempos.

A recente conversa entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, foi "produtiva" e não é "necessário" um novo frente a frente entre Trump e Putin, adianta a mesma fonte.

Esta terça-feira, a agência Bloomberg News avançou que países europeus e a Ucrânia estão a preparar uma proposta de 12 pontos para acabar a guerra com a Rússia com base nas atuais linhas da frente.

Um comité de paz, presidido pelo Presidente norte-americano, ficará encarregue de acompanhar a implementação da proposta de paz, indicam fontes próximas do processo.

