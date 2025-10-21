Querida mudei a Casa Branca: Trump anuncia início da construção de salão de festas

21 out, 2025 - 00:47 • Reuters
Arrancaram esta segunda-feira as obras de construção de um novo salão de festas na Casa Branca e de modernização completa da Ala Leste, anunciou o Presidente dos Estados Unidos.
“Tenho a honra de ser o primeiro Presidente a finalmente dar início a este projeto tão necessário — sem qualquer custo para o contribuinte americano!”, escreveu Donald Trump na rede social Truth Social.
Segundo o Presidente, o novo salão está a ser construído numa área totalmente separada da Casa Branca principal, e a Ala Leste será “totalmente modernizada como parte deste processo”.
“Ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída!”, acrescentou.
Trump não forneceu detalhes sobre o financiamento do projeto, embora tenha sublinhado que não envolverá fundos públicos.
A Ala Leste, tradicionalmente, abriga os escritórios da primeira-dama e serve de entrada para eventos oficiais.