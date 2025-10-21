Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Querida mudei a Casa Branca: Trump anuncia início da construção de salão de festas

21 out, 2025 - 00:47 • Reuters

“Ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída!” e sem custos para os contribuintes norte-americanos, garante o Presidente.

A+ / A-

Arrancaram esta segunda-feira as obras de construção de um novo salão de festas na Casa Branca e de modernização completa da Ala Leste, anunciou o Presidente dos Estados Unidos.

“Tenho a honra de ser o primeiro Presidente a finalmente dar início a este projeto tão necessário — sem qualquer custo para o contribuinte americano!”, escreveu Donald Trump na rede social Truth Social.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o Presidente, o novo salão está a ser construído numa área totalmente separada da Casa Branca principal, e a Ala Leste será “totalmente modernizada como parte deste processo”.

“Ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída!”, acrescentou.

Trump não forneceu detalhes sobre o financiamento do projeto, embora tenha sublinhado que não envolverá fundos públicos.

A Ala Leste, tradicionalmente, abriga os escritórios da primeira-dama e serve de entrada para eventos oficiais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 21 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)