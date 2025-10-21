Tornado a 30km de Paris faz um morto e quatro feridos graves

Ventos súbitos de rara intensidade deixaram no fim de tarde desta segunda-feira um rasto de destruição na cidade de Ermont, na comuna de Val-d'Oise em França. Este fenómeno provocou a morte de uma pessoa e nove feridos, quatro destes em estado grave.

A vítima mortal nesta "espécie de mini-tornado" era um homem trabalhador em construção civil, de 23 anos, atingido pela queda de dois guindastes no horário de labor, informou o presidente do departamento de Val-d'Oise. Uma outra grua caiu por cima de um lar de idoso, enquanto que a terceira caiu por cima de um prédio.

O tornado formou-se por uma pressão atmosférica que já atravessava o sul de Inglaterra e, quando se prolongou até França, os ventos fortes e trovoadas formaram o tornado, segundo o departamento meteorológico "La Chaîne Météo".

Carros esmagados, telhados pelo ar e árvores no chão descrevem o estado das ruas dos bairros a 30 quilómetros de Paris. A Câmara Municipal informou que muitas árvores foram arrancadas pela raiz.



Pela manhã desta terça-feira, a eletricidade ainda não tinha sido retomada a mais de 1.700 casas, segundo o jornal francês 20minutes. O trânsito está a ser monitorizado pela polícia local e a circulação de comboios está interrompida.

Mais de 100 agentes da proteção civil francesa, bombeiros e polícias estão no local para calcular os estragos do tornado.

Veja o momento da passagem do tornado.