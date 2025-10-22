Colisão entre autocarros no Uganda provoca 63 mortos e vários feridos

22 out, 2025 - 09:24 • Lusa
Sessenta e três pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de uma colisão frontal entre dois autocarros durante uma manobra de ultrapassagem no norte do Uganda, na noite de terça para quarta-feira, informou hoje a polícia local.
Segundo as autoridades, o acidente ocorreu por volta das 0h15 locais (22h15, em Lisboa), na estrada que liga Campala a Gulu, nas imediações da aldeia de Kitaleeba, envolvendo pelo menos quatro veículos: dois autocarros, um camião e um automóvel.
De acordo com as primeiras investigações, o condutor de um dos autocarros, que seguia da capital Campala para Gulu - uma viagem de cerca de 650 quilómetros -, tentou ultrapassar um camião, enquanto, no sentido contrário, outro autocarro realizava uma manobra semelhante.
"Durante estas manobras de ultrapassagem, os dois autocarros embateram frontalmente", explicou a polícia, em comunicado.
"Um dos motoristas tentou evitar a embate, mas acabou por provocar um choque frontal e lateral, originando uma reação em cadeia que fez com que os outros veículos perdessem o controlo e capotassem várias vezes", acrescentaram as autoridades.
"Como consequência, 63 pessoas perderam a vida, todos passageiros dos veículos envolvidos, e várias outras ficaram feridas", indicou a mesma nota.
Os acidentes rodoviários são frequentes no Uganda e em grande parte do continente africano.