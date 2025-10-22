Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

EUA matam duas pessoas em novo ataque a navio de tráfico de droga

22 out, 2025 - 23:50 • Diogo Camilo

Donald Trump garante que país tem "autoridade legal" para continuar com os ataques a navios de tráfico de droga ao largo da Venezuela e nas Caraíbas. Em sete ataques já morreram pelo menos 32 pessoas.

A+ / A-

Os Estados Unidos mataram dois traficantes de droga durante mais um ataque a um navio alegadamente usado para o tráfico de droga, anunciou o secretário da Defesa Pete Hegseth esta quarta-feira.

"O navio era conhecido dos nossos serviços de informações por estar envolvido no tráfico de narcóticos ilícitos e estava a navegar por uma conhecida rota de narcotráfico", indicou Hegseth.

O governante norte-americano divulgou um vídeo nas redes sociais que mostra o navio antes de explodir.

Até ao momento, os sete ataques norte americanos do mesmo tipo nas Caraíbas e América do Sul já causaram a morte de pelo menos 32 pessoas.

Na Sala Oval da Casa Branca, Donald Trump disse esta quarta-feira que a sua administração tem autoridade legal para continuar com os ataques a navios de tráfico de droga na costa da Venezuela, mas que a decisão poderá passar pelo Congresso norte-americano se incluir alvos em terra.

"Temos permissão para fazer isso. Se o fizermos por terra, podemos ter de voltar ao Congresso", disse, indicando que a sua administração está "totalmente preparada" para começar a colocar alvos nos traficantes de droga em terra.

"Vamos atingi-los com muita força", garante. "Provavelmente voltaremos ao Congresso e vamos explicar exatamente o que faremos quando chegarmos. Não vamos precisar de fazer isso, mas gostaria de o fazer."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 23 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)