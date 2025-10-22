EUA matam duas pessoas em novo ataque a navio de tráfico de droga

22 out, 2025 - 23:50 • Diogo Camilo
Os Estados Unidos mataram dois traficantes de droga durante mais um ataque a um navio alegadamente usado para o tráfico de droga, anunciou o secretário da Defesa Pete Hegseth esta quarta-feira.
"O navio era conhecido dos nossos serviços de informações por estar envolvido no tráfico de narcóticos ilícitos e estava a navegar por uma conhecida rota de narcotráfico", indicou Hegseth.
O governante norte-americano divulgou um vídeo nas redes sociais que mostra o navio antes de explodir.
Até ao momento, os sete ataques norte americanos do mesmo tipo nas Caraíbas e América do Sul já causaram a morte de pelo menos 32 pessoas.
Na Sala Oval da Casa Branca, Donald Trump disse esta quarta-feira que a sua administração tem autoridade legal para continuar com os ataques a navios de tráfico de droga na costa da Venezuela, mas que a decisão poderá passar pelo Congresso norte-americano se incluir alvos em terra.
"Temos permissão para fazer isso. Se o fizermos por terra, podemos ter de voltar ao Congresso", disse, indicando que a sua administração está "totalmente preparada" para começar a colocar alvos nos traficantes de droga em terra.
"Vamos atingi-los com muita força", garante. "Provavelmente voltaremos ao Congresso e vamos explicar exatamente o que faremos quando chegarmos. Não vamos precisar de fazer isso, mas gostaria de o fazer."