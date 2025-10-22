Menu
Gripe das aves: Bélgica, França e Países Baixos decretam confinamentos

22 out, 2025 - 22:39 • Diogo Camilo

Bélgica foi o mais recente país europeu a ordenar que todas as aves sejam mantidas em ambientes fechados a partir de quinta-feira. França e Países Baixos também adotaram a medida nos últimos dias.

A Bélgica deu ordem para que todas as aves sejam isoladas e mantidas em ambientes fechados a partir desta quinta-feira, após ter sido detetado um surto de gripe das aves num aviário e numa pequena quinta.

A disseminação do vírus H5N1 foi localizada em Diksmuide, num aviário de perus, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) esta quarta-feira. Mais de 300 aves foram mortas pelo vírus, enquanto mais de 67 mil foram abatidas.

A decisão acontece depois da França ter tomado a mesma decisão esta terça-feira e dos Países Baixos adotarem a medida na semana passada, anunciando o abate de cerca de 161 mil frangos.

A gripe das aves tem levado ao abate de centenas de milhões de aves nos últimos anos, com a Eslováquia a ter também reportado um surto de gripe das aves.

