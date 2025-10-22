Menu
União Europeia

Jornalistas detidos na Geórgia e Bieolorrússia vencem Prémio Sakharov 2025

22 out, 2025 - 19:09 • Diogo Camilo

Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli foram laureados com a distinção por serem "símbolos da luta pela liberdade e pela democracia". A entrega da distinção será feita em dezembro.

O bielorrusso Andrzej Poczobut e a georgiana Mzia Amaglobeli são os laureados do Prémio Sakharov de 2025, numa distinção anunciada pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, esta quinta-feira.

Detidos nos seus países, os jornalistas foram distinguidos pela "coragem que brilha como um farol para todos aqueles que se recusam a ser silenciados".

"Ambos pagaram um preço elevado por divulgarem a verdade do poder, tornando-se símbolos da luta pela liberdade e pela democracia. O Parlamento está ao seu lado e ao lado de todos aqueles que continuam a exigir liberdade", afirmou Roberta Metsola em Estrasburgo.

A presidente do Parlamento Europeu destacou que se tratam de "jornalistas emprisionados que são acusados por simplesmente terem feito o seu trabalho por denunciarem a injustiça e lutarem pela liberdade e a democracia".

A entrega da distinção, com o nome do dissidente soviético Andrei Sakharov, será feita em dezembro e é atribuída desde 1988 a indivíduos ou organizações que defendem os direitos humanos ou liberdades fundamentais.

Com nacionalidade polaca e bielorrussa, Andrzej Poczobut foi detido em março de 2021 e sentenciado a oito anos de prisão na Bielorrússia em 2023, acusado de incitar hostilidade étnica e colocar em causa a segurança no país.

A georgiana Mzia Amaglobeli, fundadora de dois órgãos de comunicação independentes, foi sentenciada a dois anos de prisão em agosto deste ano por agredir um chefe da polícia durante um protesto anti-governamental na Geórgia em janeiro.

Outros vencedores do Prémio Sakharov incluem Alexei Navalny, Nelson Mandela ou Malala Yousafzai.

Tópicos
Saiba Mais
