Museu do Louvre reabre ao público três dias depois de roubo de jóias

O Louvre reabriu esta quarta-feira ao público, depois do roubo de jóias de domingo.

Segundo a Reuters, os primeiros visitantes do dia já circulam pelo museu de Paris, que voltou a abrir às 09h00 locais (08h00 de Lisboa).

As joias da coroa francesa roubadas no Museu do Louvre, em Paris, no domingo, estão avaliadas em 88 milhões de euros.



O valor foi avançado esta terça-feira pela procuradora pública de Paris, Laure Beccuau.

O assalto ao Museu do Louvre foi descrito por vários políticos franceses como uma “humilhação nacional”.

Quatro ladrões entraram no museu, levaram oito joias e ainda não foram capturados.



Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.

A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.