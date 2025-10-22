Menu
  • 22 out, 2025
Estados Unidos da América

Objeto não identificado que colidiu com avião da United Airlines poderá ser um balão meteorológico

22 out, 2025 - 15:33 • Redação, com Reuters

Empresa meteorológica WindBorne acredita que um dos seus balões foi o responsável por partir um para-brisas de um avião que sobrevoava nos céus norte-americanos.

A voar a onze quilómetros de altitude, um avião da United Airlines colidiu com um objeto não identificado em céus norte-americanos. A viagem de Denver para Los Angeles foi interrompida de emergência.

O vidro do cockpit partiu-se e um dos pilotos de um Boeing 737 ficou ferido num braço na passada quinta-feira.

Ficou no ar o mistério para entender o que provocou a colisão e a presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos da América (EUA), Jennifer Homendy, afirmou na passada terça-feira que o tal "objeto não identificado" poderá ser um balão meteorológico.

Sem saberem bem o que se tinha passado, os 134 passageiros a bordo assustaram-se com a mensagem do copiloto e teorias nas redes sociais não faltam. Uns supõem que o avião possa ter sido atingido por detritos espaciais outros por algum objeto desconhecido ao ser humano.

Porém, a empresa de registo de atmosfera e condições meteorológicas WindBorne divulgou um comunicado na passada segunda-feira, afirmando acreditar que um dos seus balões foi o responsável pelo acidente. WindBorne, por outro lado, diz alertar a Administração Federal de Aviação sempre que lança um novo avião.

Em entrevista à "CNN Internacional", Heather Ramsey era uma das pessoas que viajava e descreveu o momento: "Tenho más notícias. Infelizmente, o avião colidiu com um objeto e partiu uma janela do cockpit."

Até aterrar, o voo seguiu com alguma turbulência e aterrou em Salt Lake City. Os passageiros foram posteriormente encaminhados para um avião de substituição, tendo chegado a Los Angeles com um atraso de seis horas.

Nenhuma possibilidade foi confirmada, mas as autoridades continuam a investigar o incidente da semana passada.

