Sarkozy com proteção especial na prisão "devido a estatuto e ameaças"

22 out, 2025 - 10:03 • Lusa

Os referidos agentes de segurança pessoal ficaram instalados numa cela ao lado.

A+ / A-

O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy tem a proteção especial de dois agentes na prisão de La Santé, em Paris, "devido ao seu estatuto e às ameaças contra ele", disse esta quarta-feira o ministro da Administração Interna, Laurent Nuñez.

Em declarações à televisão CNews e à rádio Europe 1, o membro do governo gaulês adiantou que "o sistema de proteção foi mantido na prisão", numa "decisão que visa garantir a segurança" do antigo presidente.

Os referidos agentes de segurança pessoal ficaram instalados numa cela ao lado daquela ocupada desde terça-feira por Sarkozy, que tem 70 anos, e Nuñez disse que o dispositivo se vai manter "enquanto for considerado útil".

Sarkozy, que reclama inocência, foi condenado por permitir que dois conselheiros, precisamente da Administração Interna, negociassem com o regime do líbio Mouammar Kadhafi financiamento para a sua campanha presidencial de 2007.

Trata-se do primeiro ex-chefe de Estado de França e da União Europeia a ser efetivamente preso e foi colocado numa das 15 celas de nove metros quadrados daquela unidade de confinamento solitário.

Sarkozy foi o 23.º presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.

O antigo líder gaulês já apresentou um pedido de libertação através do seu advogado, Christophe Ingrain.

O tribunal tem dois meses para analisar e tomar uma decisão, embora o prazo deva ser mais curto.

