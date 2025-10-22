Trump cancela cimeira com Putin e aplica sanções à Rússia

Donald Trump anunciou esta quarta-feira o cancelamento da cimeira que estava prevista com Vladimir Putin, na Hungria, no dia em que os Estados Unidos decretaram sanções a empresas petrolíferas russas.

O Presidente norte-americano justifica a decisão de deixar o encontro em suspenso com a ausência de avanços nas negociações e com a perceção de que “o momento não era o adequado”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Cancelámos o encontro com o Presidente Putin — simplesmente não me pareceu certo”, declarou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

“Não senti que estivéssemos a caminho do ponto onde precisamos de chegar. Por isso, decidi cancelá-lo, mas realizá-lo-emos no futuro.”

O líder norte-americano manifestou ainda frustração com o impasse diplomático entre Washington e Moscovo. “Sendo honesto, a única coisa que posso dizer é que, sempre que falo com Vladimir, temos boas conversas, mas depois nada acontece. Simplesmente nada avança”, afirmou.