Trump cancela cimeira com Putin e aplica sanções à Rússia

22 out, 2025 - 23:37 • Ricardo Vieira, com Reuters
Donald Trump anunciou esta quarta-feira o cancelamento da cimeira que estava prevista com Vladimir Putin, na Hungria, no dia em que os Estados Unidos decretaram sanções a empresas petrolíferas russas.
O Presidente norte-americano justifica a decisão de deixar o encontro em suspenso com a ausência de avanços nas negociações e com a perceção de que “o momento não era o adequado”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Cancelámos o encontro com o Presidente Putin — simplesmente não me pareceu certo”, declarou Trump aos jornalistas na Casa Branca.
“Não senti que estivéssemos a caminho do ponto onde precisamos de chegar. Por isso, decidi cancelá-lo, mas realizá-lo-emos no futuro.”
O líder norte-americano manifestou ainda frustração com o impasse diplomático entre Washington e Moscovo. “Sendo honesto, a única coisa que posso dizer é que, sempre que falo com Vladimir, temos boas conversas, mas depois nada acontece. Simplesmente nada avança”, afirmou.
Ucrânia
"Não tenho a certeza de que Putin vá apoiar", come(...)
O cancelamento da cimeira coincidiu com o anúncio de novas sanções dos Estados Unidos contra as exportações de petróleo russas, no quadro de uma estratégia mais ampla para aumentar a pressão sobre Moscovo devido à continuação das operações militares na Ucrânia. Trump acrescentou esperar que as medidas sejam temporárias.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou esta quarta-feira novas sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas russas, a Rosneft e a Lukoil, numa tentativa de enfraquecer a capacidade de Moscovo para financiar o seu esforço de guerra.
“Chegou o momento de pôr fim à violência e de implementar um cessar-fogo imediato”, declarou o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.
Após o anúncio, o preço do petróleo registou uma nova subida, aumentando mais de dois dólares por barril.