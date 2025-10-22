Menu
  • Noticiário das 13h
  • 22 out, 2025
Ucrânia

Zelensky diz que ideia de Trump para congelar as linhas da frente é um "bom compromisso"

22 out, 2025 - 13:18 • Redação, com Reuters

"Não tenho a certeza de que Putin vá apoiar", comentou Zelensky após a suspensão de uma cimeira entre os EUA e a Rússia, depois de relatos de que Ucrânia e aliados discutiram um cessar-fogo sem concessões territoriais por parte de Kiev.

É "um bom compromisso". O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concordou esta quarta-feira com o apelo do Presidente dos Estados Unidos da America (EUA), Donald Trump, para que a Ucrânia e a Rússia congelem as linhas da frente atuais.

Este comentário de Zelensky surge após a suspensão de uma cimeira planeada entre os EUA e a Rússia em Budapeste, depois de se conhecerem relatos de que a Ucrânia e os seus aliados europeus uniram-se em defesa de um cessar-fogo sem concessões territoriais por parte de Kiev. Moscovo, por outro lado, insiste que um cessar-fogo só será possível se Kiev ceder mais território.

Trump admitiu na passada terça-feira não querer "desperdiçar um encontro" e um alto oficial da Casa Branca afirmou ao jornal "The Independent" que "não há planos para o Presidente Trump se encontrar com o Presidente Putin num futuro imediato". Em resposta, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, ripostou que "ninguém quer perder tempo, nem o Presidente Trump nem o Presidente Putin".

A Rússia, contudo, afirmou esta quarta-feira que os preparativos para uma cimeira presidencial entre Putin e Trump continuam em curso, sem data estabelecida.

Porém, o chefe de Estado ucraniano disse duvidar que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, venha a apoiar esta proposta.

Segundo a Agence France-Press (AFP), Zelensky confirmou esta convicção aos jornalistas, em visita aos países nórdicos: "[Trump] propôs 'fiquemos onde estamos e comecemos a conversar'. Penso que foi um bom compromisso, mas não tenho a certeza de que Putin o vá apoiar, e disse-o ao presidente [dos EUA]."

Donald Trump tem afirmado repetidamente que pretende pôr fim à guerra na Ucrânia, o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Atualmente, a Rússia controla mais de 116.000 km² do território ucraniano — cerca de 19% da Ucrânia.

