Zelensky diz que ideia de Trump para congelar as linhas da frente é um "bom compromisso"

É "um bom compromisso". O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concordou esta quarta-feira com o apelo do Presidente dos Estados Unidos da America (EUA), Donald Trump, para que a Ucrânia e a Rússia congelem as linhas da frente atuais.

Este comentário de Zelensky surge após a suspensão de uma cimeira planeada entre os EUA e a Rússia em Budapeste, depois de se conhecerem relatos de que a Ucrânia e os seus aliados europeus uniram-se em defesa de um cessar-fogo sem concessões territoriais por parte de Kiev. Moscovo, por outro lado, insiste que um cessar-fogo só será possível se Kiev ceder mais território.



Trump admitiu na passada terça-feira não querer "desperdiçar um encontro" e um alto oficial da Casa Branca afirmou ao jornal "The Independent" que "não há planos para o Presidente Trump se encontrar com o Presidente Putin num futuro imediato". Em resposta, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, ripostou que "ninguém quer perder tempo, nem o Presidente Trump nem o Presidente Putin".

A Rússia, contudo, afirmou esta quarta-feira que os preparativos para uma cimeira presidencial entre Putin e Trump continuam em curso, sem data estabelecida.