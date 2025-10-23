"Cada dia traz algo. Talvez amanhã tenhamos Tomahawks", diz Zelensky em Bruxelas

Ainda não há consenso entre os chefes de Estado e de Governo europeus, que estão reunidos em Bruxelas, para endossar à Ucrânia os ativos russos congelados, longe disso. O Presidente ucraniano falou também dos mísseis Tomahawk norte-americanos.

Os 27 Estados-membros vão regressar ao tema mais logo e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, faz figas para que a decisão seja tomada.

Vai avisando que o dinheiro também será usado em armas: “Se eles nos atacam, precisamos de nos defender e responder. Deus queira, que eles tomem hoje uma decisão política para ajudar a Ucrânia com os ativos congelados”.



Em conferência de imprensa, o Presidente ucraniano disse nada saber sobre um plano de paz europeu e avisou que o plano tem de começar por um cessar-fogo, ou antes disso:

“O plano começa, mesmo sem um cessar-fogo. O plano começa com a vontade de sentar e falar. Mais pressão sobre a Rússia e eles vão sentar e falar. Acho que este é o plano", sublinha Zelensky.

Já sobre o mais recente encontro com o Presidente norte-americano, Zelensky lamenta ainda não ter os misseis Tomahawk.

"Houve resultados positivos, mas ainda não tem os Tomahawk", desabafa por entre risos.

"Cada dia há algo de novo: O resultado desta reunião, nós temos sanções sobre energia russa. Nós não temos reunião na Hungria sem a Ucrânia. E nós não temos ainda os Tomahawk. É este o resultado. Cada dia traz algo. Eu não sei, talvez amanhã tenhamos Tomahawk”, disse o Presidente ucraniano.