​Conselho Europeu sem acordo sobre ativos russos congelados. Bélgica bateu o pé

Não houve entendimento no Conselho Europeu, que está reunido em Bruxelas, sobre a utilização dos ativos russos congelados para financiar a Ucrânia.



Ao que a Renascença apurou, os chefes de Estado e de Governo europeus comprometem-se – apenas - a responder às prementes necessidades financeiras da Ucrânia nos próximos dois anos, incluindo os seus esforços militares e de defesa. Qual a fórmula a seguir ainda não se sabe.

O Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar, “com a maior brevidade possível”, opções de apoio financeiro com base numa avaliação das necessidades de financiamento da Ucrânia, e a que sejam prosseguidos os trabalhos para que seja possível regressar ao tema no próximo Conselho Europeu.

Quanto aos ativos da Rússia, insiste o Conselho, devem permanecer imobilizados até que o Presidente russo, Vladimir Putin, termine a guerra contra a Ucrânia e a indemnize pelos danos causados.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é o convidado especial da reunião que começou esta quinta-feira em Bruxelas.

Os 27 não alcançaram consenso sobre os ativos russos, mas aprovaram o 19.º pacote de sanções contra Moscovo, um dia depois de os Estados Unidos decretarem sanções contra petrolíferas da Rússia.

Por seu lado, Vladimir Putin disse esta quinta-feira que a Rússia nunca vai ceder à pressão dos Estados Unidos ou de qualquer outro país.

O Presidente russo adverte que a resposta a quaisquer ataques em profundidade no território russo seria muito séria e avassaladora.

As sanções dos EUA são um ato “hostil” e “terão certas consequências, mas não irão afetar significativamente o nosso bem-estar económico”, disse Putin. O setor energético russo sente-se confiante, acrescentou.

