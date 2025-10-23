Menu
  • Noticiário das 21h
  • 23 out, 2025
​Conselho Europeu sem acordo sobre ativos russos congelados. Bélgica bateu o pé

23 out, 2025 - 20:47 • Pedro Mesquita, enviado da Renascença a Bruxelas

O Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar – “com a maior brevidade possível” - opções de apoio financeiro à Ucrânia.

Não houve entendimento no Conselho Europeu, que está reunido em Bruxelas, sobre a utilização dos ativos russos congelados para financiar a Ucrânia.

Ao que a Renascença apurou, os chefes de Estado e de Governo europeus comprometem-se – apenas - a responder às prementes necessidades financeiras da Ucrânia nos próximos dois anos, incluindo os seus esforços militares e de defesa. Qual a fórmula a seguir ainda não se sabe.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar, “com a maior brevidade possível”, opções de apoio financeiro com base numa avaliação das necessidades de financiamento da Ucrânia, e a que sejam prosseguidos os trabalhos para que seja possível regressar ao tema no próximo Conselho Europeu.

Quanto aos ativos da Rússia, insiste o Conselho, devem permanecer imobilizados até que o Presidente russo, Vladimir Putin, termine a guerra contra a Ucrânia e a indemnize pelos danos causados.

[em atualização]

