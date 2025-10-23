Menu
  • Noticiário das 10h
  • 23 out, 2025
Conselho Europeu

E vão 19. Eslováquia dá "luz verde" e fica garantida aprovação de novo pacote de sanções à Rússia

23 out, 2025 - 07:51 • Pedro Mesquita, enviado da Renascença a Bruxelas

Já quase no arranque do Conselho Europeu, as reservas de Bratislava estão ultrapassadas. A Hungria não bloqueou e está assim garantida a aprovação do 19.º pacote de sanções da União Europeia à Rússia.

A+ / A-

Já não há reservas, nem mesmo da Eslováquia. Os 27 carimbam hoje o 19.º pacote de sanções à Rússia.

A Dinamarca - que assume a presidência rotativa da União Europeia - confirmou já que o último Estado-membro renitente (a Eslováquia) já não coloca obstáculos, e que a aprovação formal do documento decorre esta manhã, por escrito.

E também não existem objeções por parte de Órban, o presidente húngaro. O se ministro Péter Szijjártó já tinha anunciado que o seu país não tinha intenção de bloquear este pacote de sanções, permitindo a aprovação unânime.

Embargo ao GNL no 19º pacote de sanções

A estratégia da União Europeia passa agora pelo embargo total à compra de GNL russo (Gás natural liquefeito).

Esta sanção deverá ser aplicada em duas fases. Abrange, primeiro, os contratos de curto prazo, que cessam nos próximos seis meses, e depois os contratos de longo prazo – que terminam até ao primeiro dia de 2027.

Coube a António Costa dar a notícia a Zelensky. A indicação de que está aprovado o 19º pacote de sanções da União Europeia à Rússia. E o presidente do Conselho Europeu tratou o presidente da Ucrânia como futuro membro da União.

“Querido Volodymyr, como um futuro membro da União Europeia, estou muito feliz em tê-lo aqui. Esta manhã aprovamos o 19º pacote de sanções. E neste Conselho Europeu vamos garantir as necessidades financeiras da Ucrânia para 2026 e 2027, incluindo para a adotação de equipamentos militares”, disse Costa.

Já Volodymyr Zelensky insistiu que é preciso pressionar cada vez mais Vladimir Putin a acabar com a guerra, classificando o 19º pacote de sanções da União Europeia à Rússia como crucial.

