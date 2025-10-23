Lituânia acusa Rússia de violação do espaço aéreo

Dois aviões militares russos entraram, esta quinta-feira, no espaço aéreo da Lituânia durante cerca de 18 segundos, informou o exército daquele país da NATO. As duas aeronaves, um caça Su-30 e um avião cisterna Il-78, estariam possivelmente numa missão de treino de reabastecimento quando penetraram cerca de 700 metros no território lituano a partir da região russa de Kaliningrado, por volta das 15h00. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Lituânia convocou o principal diplomata russo no país e apresentou um protesto formal. O Governo de Vilnius também informou os aliados da NATO e da União Europeia, bem como o Conselho do Atlântico Norte, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Este incidente mostra, mais uma vez, que a Rússia comporta-se como um Estado terrorista, desrespeitando o Direito Internacional e a segurança dos países vizinhos”, afirmou a primeira-ministra lituana, Inga Ruginiene, numa mensagem publicada no Facebook. “A Lituânia está segura. Juntamente com os nossos aliados, cuidamos e defenderemos cada centímetro do nosso país”, acrescentou. Caças Eurofighter Typhoon espanhóis da Polícia Aérea do Báltico da NATO foram de imediato acionados e estão a patrulhar a área. “Isto mostra que a vigilância é necessária a todo o momento, que a Rússia não está, de forma alguma, a acalmar-se ou a recuar”, declarou o ministro da Defesa da Polónia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, à estação privada TVN24. Rússia nega invasão de espaço aéreo A Rússia já reagiu. Caças russos Su-30 realizaram um voo de treino planeado sobre a região de Kaliningrado, no Báltico russo, e não violaram as fronteiras de outros países, afirmou o Ministério da Defesa, num comunicado divulgado no Telegram.