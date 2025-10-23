Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

"Máfia das cadeiras": Suspeitos roubaram mais de mil cadeiras de restaurantes em Madrid

23 out, 2025 - 01:34 • Lusa

Cadeiras de bares e restaurantes de Madrid estão avaliadas em 60 mil euros. Assaltos aconteceram entre agosto e setembro e cadeiras eram revendidas em Espanha, mas também em Marrocos e na Roménia.

A+ / A-

As autoridades espanholas detiveram na quarta-feira sete pessoas suspeitas de roubar mais de 1.100 cadeiras de restaurantes e bares em Madrid, informou a Polícia Nacional de Espanha.

O grupo é suspeito de roubar cadeiras avaliadas em 60.000 euros, entre agosto e setembro, segundo as autoridades.

Os suspeitos, que enfrentam acusações de furto e de pertença a uma organização criminosa, revenderam as cadeiras em Espanha, mas também em Marrocos e na Roménia, informou a polícia.

Os detidos alegadamente roubaram cadeiras de 18 estabelecimentos em Madrid e de um município próximo, Talavera de la Reina.

O grupo operava às primeiras horas da manhã, quando os estabelecimentos deixavam os móveis empilhados na rua, informou a esquadra de Madrid.

A investigação começou em agosto, quando os polícias receberam várias queixas de proprietários de restaurantes.

Os donos dos estabelecimentos disseram que tinham menos cadeiras do que as que tinham deixado empilhadas na noite anterior.

As autoridades espanholas após analisarem as denúncias, descobriram que, na madrugada de 13 de agosto, o gangue roubou as cadeiras de cinco estabelecimentos próximos do bairro madrileno de Latina, em Madrid.

Os detidos alegadamente cortaram as correntes que prendiam as cadeiras e levaram-nas numa carrinha.

As investigações iniciais da Esquadra Provincial de Talavera de la Reina e da Esquadra de Polícia de Latina determinaram que o mesmo grupo, que operava nos bairros do sul da capital, Madrid, também praticava furtos em Talavera de la Reina.

A investigação foi concluída no início de outubro com a identificação e detenção dos sete elementos do grupo, seis homens e uma mulher.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 23 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)