Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Espaço

Terra vai ter uma "quase-lua" durante os próximos 58 anos

23 out, 2025 - 16:57 • Diogo Camilo

O 2025 PN7 é um asteroide com a altura de um prédio de poucos andares e estará em órbita com a Terra há já cerca de 60 anos. À semelhança dele, a Terra tem outras sete "quase-luas" conhecidas.

A+ / A-

O planeta Terra vai ter um companheiro na sua órbita durante as próximas décadas, confirmou esta semana a NASA.

Um asteroide chamado 2025 PN7 tornou-se uma "quase-lua" da Terra e até 2083 vai orbitar numa trajetória e velocidade semelhante à do nosso planeta. Por orbitar à volta do Sol — e não da Terra — é chamado de "quase-lua".

Cientistas estimam que tenha "apenas" 18 a 36 metros de comprimento, a altura de um prédio de poucos andares, mas estará em órbita com a Terra há já cerca de 60 anos.

A sua origem é ainda desconhecida, mas um estudo publicado pela Sociedade Norte-Americana de Astronomia indica que poderá ser originário da cintura de asteroides Arjuna.

A órbita do asteróide 2025 PN7, comparada com a Terra e outros planetas. Crédito: NASA
A órbita do asteróide 2025 PN7, comparada com a Terra e outros planetas. Crédito: NASA

No seu ponto mais próximo da Terra, ficará a uma distância de quase 4 milhões de quilómetros — cerca de 10 vezes mais distante do que a Lua, por exemplo, que está a "apenas" a 300 mil quilómetros da Terra e é bem maior em dimensão.

À semelhança da PN7, há outras sete "quase-luas" com órbitas semelhantes à da Terra, segundo a Agência Espacial Europeia. Uma delas é a Kamo‘oalewa, que se pensa ser um fragmento lunar antigo e que será estudado em 2027 através da missão da China Tianwen-2.

Tal como tudo, a órbita destas "quase-luas" é temporária, podendo durar décadas ou séculos. No caso da PN7 2025, é estimado que o asteroide irá orbitar à volta do Sol numa trajetória semelhante à da Terra até 2083, o que significa uma esperança de vida de cerca de 128 anos, já que desde os anos 1960 em que começou a caminhar ao lado da Terra.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)