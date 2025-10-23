Tribunal Penal Internacional ordena que Israel deixe entrar ajuda em Gaza

23 out, 2025 - 00:19 • Diogo Camilo
O principal órgão penal das Nações Unidas (ONU), o Tribunal Penal Internacional, emitiu esta quarta-feira um parecer consultivo no qual diz que Israel deve assegurar as necessidades básicas da população da Faixa de Gaza, permitindo que ajuda humanitária possa entrar no território.
O painel de 11 juízes acrescenta ainda que Israel deve apoiar os esforços de socorro prestados pela ONU e por entidades das Nações Unidas em Gaza, incluindo a UNRWA - a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente.
Embora tenham peso legal e político, os pareceres do Tribunal Penal Internacional não são vinculativos e o tribunal não tem poder de execução para que as medidas, solicitadas pela Assembleia Geral da ONU em dezembro, sejam acatadas por Israel.
Em reação nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel rejeitou categoricamente as conclusões do tribunal e acrescentou: que "Israel cumpre integralmente suas obrigações sob o direito internacional".