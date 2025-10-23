Trump perdoa fundador da corretora de criptomoedas Binance

23 out, 2025 - 23:28 • Redação, com Reuters
Donald Trump concedeu esta quinta-feira o perdão presidencial a Changpeng Zhao, o fundador da corretora de criptomoedas Binance, anunciou a Casa Branca.
Changpeng Zhao, bilionário também conhecido como “CZ”, havia renunciado em 2023 ao cargo de CEO da Binance após a empresa se declarar culpada por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
A Binance foi condenada ao pagamento de uma multa de 4,3 mil milhões de dólares, o equivalente a 3,7 mil milhões de euros.
Changpeng Zhao, cidadão canadiano nascido na China, pagou pessoalmente uma multa de 50 milhões de dólares e cumpriu quase quatro meses de prisão no ano passado, depois de se ter declarado culpado do mesmo crime que a sua empresa.
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o perdão reflete o exercício da autoridade constitucional do Presidente e que o processo contra Zhao foi visto pelo atual executivo como parte de uma “guerra contra as criptomoedas” desencadeada pela administração anterior, liderada pelo democrata Joe Biden.
