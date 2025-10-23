Menu
Trump perdoa fundador da corretora de criptomoedas Binance

23 out, 2025 - 23:28 • Redação, com Reuters

Changpeng Zhao e a Binance foram considerados culpados por não implementarem um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.

Donald Trump concedeu esta quinta-feira o perdão presidencial a Changpeng Zhao, o fundador da corretora de criptomoedas Binance, anunciou a Casa Branca.

Changpeng Zhao, bilionário também conhecido como “CZ”, havia renunciado em 2023 ao cargo de CEO da Binance após a empresa se declarar culpada por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.

A Binance foi condenada ao pagamento de uma multa de 4,3 mil milhões de dólares, o equivalente a 3,7 mil milhões de euros.

Changpeng Zhao, cidadão canadiano nascido na China, pagou pessoalmente uma multa de 50 milhões de dólares e cumpriu quase quatro meses de prisão no ano passado, depois de se ter declarado culpado do mesmo crime que a sua empresa.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o perdão reflete o exercício da autoridade constitucional do Presidente e que o processo contra Zhao foi visto pelo atual executivo como parte de uma “guerra contra as criptomoedas” desencadeada pela administração anterior, liderada pelo democrata Joe Biden.

No paraíso das criptomoedas

Podcast Renascença

No paraíso das criptomoedas

As criptomoedas não têm pátria. Mas para a comunid(...)

