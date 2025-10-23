Menu
Conselho Europeu

Utilização dos ativos russos: “Podemos ajudar Putin em vez de o punir”, alerta primeiro-ministro belga

23 out, 2025 - 11:52 • Pedro Mesquita, enviado da Renascença a Bruxelas

Este é um dos temas que promete aceso debate neste Conselho Europeu, a preparação de um chamado “empréstimo de reparações” — garantido pelos Estados-membros, com os ativos russos imobilizados pela União Europeia

A+ / A-

À entrada para o Conselho Europeu, Bart de Wever deixou um alerta aos restantes Estados-membros, sobre os eventuais riscos de utilizar os ativos russos — congelados pela União Europeia — para financiar a Ucrânia.

E o primeiro-ministro belga não podia ser mais claro. Se ficarmos com o dinheiro de Putin, ele vai ficar com o nosso dinheiro: ”Os Estados-membros devem perceber que se eles ficarem com o dinheiro de Putin, ele ficará com o nosso dinheiro."

Bart de Wever disse mesmo que as empresas de origem europeia "serão apagadas" na Rússia — "é dinheiro fresco ocidental que está na Rússia, irá desaparecer. E talvez outros estados-membros amigos da Rússia façam o mesmo. Devemos ter cuidado".

Por isso mesmo, considera que a consequência de usar ativos russos pode não ser a esperada: "Estamos a ficar com o dinheiro de Putin, que agora está imobilizado, e podemos permitir que ele fique com o nosso dinheiro. Podemos até mesmo ajudá-lo, ao invés de puni-lo”.

Este é um dos temas que promete aceso debate neste Conselho Europeu, a preparação de um chamado “empréstimo de reparações” - garantido pelos Estados-membros, com os ativos russos imobilizados pela União Europeia

