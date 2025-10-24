Menu
  • Noticiário das 20h
  • 24 out, 2025
Ucrânia

"A paz nasce da pressão sobre o agressor". Zelensky pede aos aliados mais sanções à Rússia

24 out, 2025 - 19:41 • Redação

Objetivo das sanções à Rússia é fazer tremer as finanças do Kremlin, já que isso "é o que verdadeiramente impede a Rússia de matar, de destruir", defendeu Zelensky esta sexta-feira na "Coligação das Vontades".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou esta sexta-feira aos aliados de Kiev, numa reunião em Londres, a mais sanções contra todas as petrolíferas russas, as "frota fantasma" que navegam sem bandeira russa e que se reforcem as capacidades militares de longo alcance da Ucrânia, como é o caso dos mísseis Tomahawk.

O objetivo é fazer tremer as finanças do Kremlin, já que isso "é o que verdadeiramente impede a Rússia de matar, de destruir". Recebido pelo Rei Carlos III, nesta "Coligação de Vontades" reuniram-se mais de 20 países com o Zelensky, inclusive Portugal, e discutiram-se estratégias para forçar Vladimir Putin a aceitar um cessar-fogo

Zelensky denunciou que a Rússia planeia tentar usar o inverno como um instrumento de guerra, afirmando que "eles pretendem tornar o frio do inverno numa ferramenta de tormento e pressão sobre a Ucrânia e o seu povo". "Há vários desafios nestes dias, com a Rússia a levar a cabo uma campanha de terrorismo contra as nossas infraestruturas energéticas".

A Ucrânia tem utilizado as suas próprias armas para atacar infraestruturas energéticas e militares em território russo e tem procurado obter dos Estados Unidos mísseis de longo alcance Tomahawk, com o objetivo de aumentar a pressão sobre Moscovo — embora ainda não os tenha conseguido.

"Cada dia traz algo. Talvez amanhã tenhamos Tomahawks", diz Zelensky em Bruxelas

Conselho Europeu

"Cada dia traz algo. Talvez amanhã tenhamos Tomahawks", diz Zelensky em Bruxelas

Presidente ucraniano espera que a União Europeia c(...)

"Assim que (o presidente russo Vladimir Putin) sentiu a pressão e a possibilidade de os Tomahawks chegarem à Ucrânia, declarou de imediato a sua disponibilidade para retomar as negociações", afirmou o líder ucraniano.

Nesta reunião da "Coligação de Vontades", "todos os parceiros confirmaram que, no próximo ano, vão continuar a apoiar a Ucrânia", adiantou Zelensky, motivado enquanto fazia o pedido de maiores sanções: "A paz nasce da pressão sobre o agressor."

"O futuro da Ucrânia é o nosso futuro", disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, manifestando apoio para a retirada do petróleo e gás das petrolíferas russas do mercado europeu.

Ao lado da Ucrânia e dos líderes europeus, Starmer disse ainda que Putin é a "única pessoa" que não quer que o conflito acabe, com "exigências ridículas".

Nesta reunião, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou apoio militar à nação ucraniana "nos próximos dias". "É muito importante manter o nosso esforço de apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia", reforçou.

