"A paz nasce da pressão sobre o agressor". Zelensky pede aos aliados mais sanções à Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou esta sexta-feira aos aliados de Kiev, numa reunião em Londres, a mais sanções contra todas as petrolíferas russas, as "frota fantasma" que navegam sem bandeira russa e que se reforcem as capacidades militares de longo alcance da Ucrânia, como é o caso dos mísseis Tomahawk.

O objetivo é fazer tremer as finanças do Kremlin, já que isso "é o que verdadeiramente impede a Rússia de matar, de destruir". Recebido pelo Rei Carlos III, nesta "Coligação de Vontades" reuniram-se mais de 20 países com o Zelensky, inclusive Portugal, e discutiram-se estratégias para forçar Vladimir Putin a aceitar um cessar-fogo

Zelensky denunciou que a Rússia planeia tentar usar o inverno como um instrumento de guerra, afirmando que "eles pretendem tornar o frio do inverno numa ferramenta de tormento e pressão sobre a Ucrânia e o seu povo". "Há vários desafios nestes dias, com a Rússia a levar a cabo uma campanha de terrorismo contra as nossas infraestruturas energéticas".

A Ucrânia tem utilizado as suas próprias armas para atacar infraestruturas energéticas e militares em território russo e tem procurado obter dos Estados Unidos mísseis de longo alcance Tomahawk, com o objetivo de aumentar a pressão sobre Moscovo — embora ainda não os tenha conseguido.