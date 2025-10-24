"A paz nasce da pressão sobre o agressor". Zelensky pede aos aliados mais sanções à Rússia

24 out, 2025 - 19:41 • Redação
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou esta sexta-feira aos aliados de Kiev, numa reunião em Londres, a mais sanções contra todas as petrolíferas russas, as "frota fantasma" que navegam sem bandeira russa e que se reforcem as capacidades militares de longo alcance da Ucrânia, como é o caso dos mísseis Tomahawk.
O objetivo é fazer tremer as finanças do Kremlin, já que isso "é o que verdadeiramente impede a Rússia de matar, de destruir". Recebido pelo Rei Carlos III, nesta "Coligação de Vontades" reuniram-se mais de 20 países com o Zelensky, inclusive Portugal, e discutiram-se estratégias para forçar Vladimir Putin a aceitar um cessar-fogo
Zelensky denunciou que a Rússia planeia tentar usar o inverno como um instrumento de guerra, afirmando que "eles pretendem tornar o frio do inverno numa ferramenta de tormento e pressão sobre a Ucrânia e o seu povo". "Há vários desafios nestes dias, com a Rússia a levar a cabo uma campanha de terrorismo contra as nossas infraestruturas energéticas".
A Ucrânia tem utilizado as suas próprias armas para atacar infraestruturas energéticas e militares em território russo e tem procurado obter dos Estados Unidos mísseis de longo alcance Tomahawk, com o objetivo de aumentar a pressão sobre Moscovo — embora ainda não os tenha conseguido.
Conselho Europeu
"Assim que (o presidente russo Vladimir Putin) sentiu a pressão e a possibilidade de os Tomahawks chegarem à Ucrânia, declarou de imediato a sua disponibilidade para retomar as negociações", afirmou o líder ucraniano.
Nesta reunião da "Coligação de Vontades", "todos os parceiros confirmaram que, no próximo ano, vão continuar a apoiar a Ucrânia", adiantou Zelensky, motivado enquanto fazia o pedido de maiores sanções: "A paz nasce da pressão sobre o agressor."
"O futuro da Ucrânia é o nosso futuro", disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, manifestando apoio para a retirada do petróleo e gás das petrolíferas russas do mercado europeu.
Ao lado da Ucrânia e dos líderes europeus, Starmer disse ainda que Putin é a "única pessoa" que não quer que o conflito acabe, com "exigências ridículas".
Nesta reunião, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou apoio militar à nação ucraniana "nos próximos dias". "É muito importante manter o nosso esforço de apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia", reforçou.