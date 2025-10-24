Aeroportos encerrados na Lituânia devido a balões meteorológicos da Bielorrússia

De acordo com o Governo lituano, o tráfego nos dois aeroportos foi suspenso até às 22h00 locais. O Centro Nacional de Gestão de Crises (NCMC) informou que “dezenas de balões” foram detetados no radar.

A aviação europeia tem enfrentado perturbações sucessivas nas últimas semanas, provocadas por avistamentos de drones e outras incursões aéreas, incluindo nos aeroportos de Copenhaga, Munique e em várias zonas do Báltico.

Os aeroportos de Vilnius e Kaunas, na Lituânia, encerraram na noite desta sexta-feira devido a balões meteorológicos provenientes da Bielorrússia, anunciou o Ministério dos Transportes lituano. Este é já o terceiro incidente do género registado este mês.

O incidente aconteceu um dia depois de dois aviões militares russos violarem o espaço aéreo da Lituânia durante cerca de 18 segundos, informou o exército daquele país da NATO.

As duas aeronaves, um caça Su-30 e um avião cisterna Il-78, estariam possivelmente numa missão de treino de reabastecimento quando penetraram cerca de 700 metros no território lituano a partir da região russa de Kaliningrado, por volta das 15h00.

A Rússia reagiu. Caças russos Su-30 realizaram um voo de treino planeado sobre a região de Kaliningrado, no Báltico russo, e não violaram as fronteiras de outros países, afirmou o Ministério da Defesa, num comunicado divulgado no Telegram.

O aeroporto de Vilnius já tinha encerrado na terça-feira e no dia 5 de outubro, quando balões de contrabandistas vindos da Bielorrússia entraram no espaço aéreo da capital, transportando cigarros de contrabando, segundo as autoridades.

Na quarta-feira, a primeira-ministra lituana, Inga Ruginiene, advertiu que o país báltico encerrará a fronteira com a Bielorrússia caso novos balões de contrabando atravessem novamente o território a partir do país vizinho.