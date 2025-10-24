Menu
  • Noticiário das 21h
  • 24 out, 2025
Aeroportos encerrados na Lituânia devido a balões meteorológicos da Bielorrússia

24 out, 2025 - 20:06 • Reuters

“Dezenas de balões” foram detetados no radar. Partidas e chegadas foram suspensas nos aeroportos de Vilnius e Kaunas.

Os aeroportos de Vilnius e Kaunas, na Lituânia, encerraram na noite desta sexta-feira devido a balões meteorológicos provenientes da Bielorrússia, anunciou o Ministério dos Transportes lituano. Este é já o terceiro incidente do género registado este mês.

A aviação europeia tem enfrentado perturbações sucessivas nas últimas semanas, provocadas por avistamentos de drones e outras incursões aéreas, incluindo nos aeroportos de Copenhaga, Munique e em várias zonas do Báltico.

De acordo com o Governo lituano, o tráfego nos dois aeroportos foi suspenso até às 22h00 locais. O Centro Nacional de Gestão de Crises (NCMC) informou que “dezenas de balões” foram detetados no radar.

Lituânia acusa Rússia de violação do espaço aéreo

Lituânia acusa Rússia de violação do espaço aéreo

Caças espanhóis da Polícia Aérea do Báltico da NAT(...)

O incidente aconteceu um dia depois de dois aviões militares russos violarem o espaço aéreo da Lituânia durante cerca de 18 segundos, informou o exército daquele país da NATO.

As duas aeronaves, um caça Su-30 e um avião cisterna Il-78, estariam possivelmente numa missão de treino de reabastecimento quando penetraram cerca de 700 metros no território lituano a partir da região russa de Kaliningrado, por volta das 15h00.

A Rússia reagiu. Caças russos Su-30 realizaram um voo de treino planeado sobre a região de Kaliningrado, no Báltico russo, e não violaram as fronteiras de outros países, afirmou o Ministério da Defesa, num comunicado divulgado no Telegram.

O aeroporto de Vilnius já tinha encerrado na terça-feira e no dia 5 de outubro, quando balões de contrabandistas vindos da Bielorrússia entraram no espaço aéreo da capital, transportando cigarros de contrabando, segundo as autoridades.

Na quarta-feira, a primeira-ministra lituana, Inga Ruginiene, advertiu que o país báltico encerrará a fronteira com a Bielorrússia caso novos balões de contrabando atravessem novamente o território a partir do país vizinho.

