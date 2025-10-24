Coreia do Sul vê grande possibilidade de encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o líder máximo norte-coreano, Kim Jong-un, podem vir a encontrar-se na próxima semana, segundo as palavras desta sexta-feira ditas pelo Governo da Coreia do Sul.

O ministro para as questões da Unificação do Executivo de Seul, Chung Dong-young, referiu que a Coreia do Norte "parece estar a prestar atenção" aos Estados Unidos. O ministro ainda acrescentou que existem "vários sinais" de uma grande probabilidade de os dois líderes se encontrarem, na próxima semana, aquando da visita de Donald Trump à Península da Coreia.

Donald Trump, durante a sua visita deverá ainda participar, na próxima quarta-feira, na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Segundo os meios noticiosos norte-americanos, Washington terá discutido "em privado" o possível encontro com o líder da Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos já havia referido que até ao final do ano espera por este encontro.

Donald Trump já se encontrou com Kim Jong-un três vezes no seu primeiro mandato (2017-2020): em junho de 2018 em Singapura, em fevereiro de 2019 no Vietname e, em junho do mesmo ano, na zona de fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.

O líder norte-coreano referiu, no final de setembro, que já está pronto para um novo encontro com Washington, acrencentando que tem "boas recordações" de Donald Trump. No entanto, o regime da Coreia do Norte só ademite acontecer este encontro, se os norte-americanos desistirem das exigências sobre o programa nuclear.