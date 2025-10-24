Descida que pode valer milhões. O vídeo da fuga dos assaltantes do Louvre

24 out, 2025 - 18:57 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters
Novas imagens divulgadas pela Eyepress mostram os autores do assalto ao Museu do Louvre, ocorrido no domingo, a descer da Galeria Apollo numa plataforma elevatória, em plena luz do dia, e depois a fugirem em scooters.
Na bagagem levaram 88 milhões em joias da coroa francesa, datadas da era napoleónica.
Os assaltantes roubaram um elevador de 27 metros de altura nove dias antes, pintaram-no de cinzento para esconder logótipos e clonaram matrículas, segundo relatos da imprensa.
explicador Renascença
O Louvre é um dos museus mais protegidos do mundo,(...)
Os ladrões, que se acredita serem altamente profissionais, ainda estão em fuga.
O Museu do Louvre, em Paris, reabriu as suas portas na quarta-feira, três dias depois do roubo que prejudicou a imagem global da França e levou a diretora do museu mundialmente famoso a apresentar a sua demissão.