Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Descida que pode valer milhões. O vídeo da fuga dos assaltantes do Louvre

24 out, 2025 - 18:57 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

A descida dos ladrões numa plataforma elevatória, feita em plena luz do dia, foi filmada a partir do interior do museu. Assaltantes continuam em fuga.

A+ / A-
Descida que vale milhões.
Assaltantes fugiram com joias no valor de 88 milhões de euros. Veja o vídeo da fuga dos assaltantes do Louvre

Novas imagens divulgadas pela Eyepress mostram os autores do assalto ao Museu do Louvre, ocorrido no domingo, a descer da Galeria Apollo numa plataforma elevatória, em plena luz do dia, e depois a fugirem em scooters.

Na bagagem levaram 88 milhões em joias da coroa francesa, datadas da era napoleónica.

Os assaltantes roubaram um elevador de 27 metros de altura nove dias antes, pintaram-no de cinzento para esconder logótipos e clonaram matrículas, segundo relatos da imprensa.

Como é que foi possível o roubo de jóias no Museu do Louvre?

explicador Renascença

Como é que foi possível o roubo de jóias no Museu do Louvre?

O Louvre é um dos museus mais protegidos do mundo,(...)

Os ladrões, que se acredita serem altamente profissionais, ainda estão em fuga.

O Museu do Louvre, em Paris, reabriu as suas portas na quarta-feira, três dias depois do roubo que prejudicou a imagem global da França e levou a diretora do museu mundialmente famoso a apresentar a sua demissão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)