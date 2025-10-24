Detidos dois israelitas por tentarem bloquear camiões para Gaza

A polícia de Israel deteve esta sexta-feira dois israelitas por tentarem bloquear a passagem de camiões que transportavam ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, disse a organização não-governamental (ONG) Honenu.

"A polícia deteve dois ativistas do Tsav 9 depois de bloquearem camiões de ajuda humanitária para o Hamas", declarou a ONG na rede social X, sublinhando que as detenções ocorreram perto da passagem de Kisufim.

A Tsav 9 é uma organização de direita formada por alguns familiares dos sequestrados durante os ataques de 07 de outubro de 2023. Esta organização esteve envolvida em vários protestos e bloqueios de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, em ações que levaram sanções dos Estados Unidos, considerando-a um grupo "extremista violento".

Já a Honenu presta assistência jurídica a pessoas acusadas de atos de violência contra palestinianos e oferece defesa jurídica a membros das forças de segurança acusados de incidentes em serviço.

A entrega de ajuda à Faixa de Gaza faz parte do acordo assinado há quase duas semanas entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas para a implementação da primeira fase do pacto apresentado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para o futuro do enclave.

O acordo incluia o cessar-fogo na Faixa Gaza e a libertação, já realizada por parte do grupo palestiniano, dos 20 reféns que ainda estavam vivos.

Além disso, o Hamas entregou 15 corpos, o que significa que as autoridades israelitas ainda aguardam a devolução de mais 13 corpos de pessoas sequestradas durante os ataques de 07 de outubro, que fizeram cerca de 1.200 mortos e quase 250 reféns, de acordo com o Governo israelita.

Por sua vez, o Governo israelita libertou quase 2.000 palestinianos da prisão e entregou quase 200 corpos, quando surgem acusações mútuas de violações do cessar-fogo.