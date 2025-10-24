Menu
Acidente

Duplica para 14 número de mortos em naufrágio entre Turquia e Grécia

24 out, 2025 - 15:15 • Lusa

O acidente aconteceu perto de Bodrum, no sudoeste da Turquia, tendo dois dos passageiros do barco insuflável sobrevivido ao naufrágio, um dos quais conseguiu nadar até à costa.

A+ / A-

O número de mortos causados por um naufrágio ao largo da Turquia, quando tentavam atravessar o mar Egeu para entrar na Grécia, subiu para 14, anunciaram esta sexta-feira as autoridades locais.

Inicialmente, a imprensa turca tinha dado conta de sete mortos e dois sobreviventes.

"Duas pessoas (...) foram resgatadas com vida, e os corpos de 14 migrantes irregulares foram recuperados", avançaram as autoridades da província turca de Bodrum em comunicado.

O acidente aconteceu perto de Bodrum, no sudoeste da Turquia, tendo dois dos passageiros do barco insuflável sobrevivido ao naufrágio, um dos quais conseguiu nadar até à costa.

A popular estância balnear de Bodrum está localizada a menos de cinco quilómetros de várias ilhas gregas, incluindo Kos, um dos pontos de entrada da União Europeia através do mar Egeu, um mar interior que faz parte do mar Mediterrâneo, situado entre a Grécia e a Turquia.

Os naufrágios são comuns durante estas travessias perigosas para as ilhas gregas.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase 1.400 migrantes desapareceram ou morreram no Mediterrâneo em 2025.

A Grécia é uma das principais portas de entrada para a União Europeia, especialmente para migrantes e refugiados que chegam por mar, vindos normalmente da Turquia.

Embora muitos migrantes usem a Grécia como país de trânsito para destinos como a Alemanha, há um aumento no número de chegadas às ilhas gregas, que se queixam de estar sobrecarregadas.

