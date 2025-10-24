"Muito próximos" de solução diplomática para guerra na Ucrânia, diz enviado de Putin

A cimeira, inicialmente prevista para esta semana em Budapeste, foi suspensa na terça-feira, depois de Moscovo rejeitar um cessar-fogo imediato.

Em declarações à CNN à chegada a Washington para conversações com responsáveis norte-americanos, Dmitriev garantiu que o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin não foi cancelado, ao contrário do que o Presidente dos EUA afirmou, e que os dois líderes deverão reunir-se numa data posterior.

Rússia, Estados Unidos e Ucrânia estão “muito próximos” de alcançar uma solução diplomática para pôr fim à guerra, declarou esta sexta-feira Kirill Dmitriev, enviado especial do Presidente Vladimir Putin para o investimento e a cooperação económica.

Objetivo das sanções à Rússia é fazer tremer as fi(...)

Donald Trump justificou o adiamento da reunião com a falta de progresso nas tentativas diplomáticas para terminar o conflito e a perceção de que “o momento não era o adequado”.

Ainda assim, Dmitriev afirmou esta sexta-feira: “Acredito que a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia estão, na verdade, bastante próximos de uma solução diplomática.”

O enviado russo não adiantou, no entanto, quaisquer detalhes sobre o conteúdo ou o formato desse possível acordo.

Estas declarações de Kirill Dmitriev acontecem no final de uma semana em que União Europeia e Estados Unidos aprovaram novas sanções contra a Rússia.

Londres recebeu esta sexta-feira um encontro da "Coligação de Vontades", grupo de aliados da Ucrânia. O Presidente Volodymyr Zelensky pediu mais sanções contra todas as petrolíferas russas, as "frota fantasma" que navegam sem bandeira russa e que se reforcem as capacidades militares de longo alcance da Ucrânia, como é o caso dos mísseis Tomahawk.