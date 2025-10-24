Menu
  Noticiário das 15h
  24 out, 2025
Passageiro detona granada em inspeção de comboio perto da Bielorrússia

24 out, 2025 - 15:22 • Lusa

"Os guardas de fronteira estavam a verificar os documentos dos passageiros de um comboio quando um deles tirou um engenho explosivo em plena plataforma, que depois explodiu", indicou a polícia ucraniana num comunicado.

Um passageiro detonou esta sexta-feira um engenho explosivo na plataforma de uma estação ferroviária no norte da Ucrânia durante uma inspeção fronteiriça, causando a sua morte e a de outras três pessoas, além de ferir outras 12, informaram as autoridades.

Segundo as autoridades locais, o homem, de 23 anos, tinha tentado recentemente sair ilegalmente do país.

A imprensa ucraniana noticiou que o ataque foi perpetrado com uma granada.

