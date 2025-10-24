"Rezamos pelo fim da guerra": cristãos de Gaza recordam vítimas do ataque à Igreja de São Porfírio

A comunidade cristã de Gaza juntou-se, esta sexta-feira, na Igreja de São Porfírio para homanagear os fiéis mortos no ataque israelita de outubro de 2023.

A igreja albergava centenas de palestinianos deslocados quando ocorreu um bombardeamento. Ao todo, 16 palestinianos terão morrido, segundo o Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém, citado pela Reuters.

A implementação do cessar-fogo permite aos membros da comunidade cristã palestiniana voltar a participar em celebrações religiosas no templo.

Al-Souri perdeu três filhos

Um dos pai enlutados, Ramez al-Souri, recorda os três filhos mortos, bem como outros familiares que morreram na guerra.

De visita ao túmulo dos seus filhos pequenos, ele fala da dor que sente, enquanto segura uma fotografia emoldurada de Suheil, Julie e Majd, na altura, respetivamente, com 14, 12 e 11 anos.

“O sentimento interior de ter perdido os meus filhos é indescritível”, garante, antes de constatar: “Em Gaza, a maioria dos mortos são civis”.

Apesar do cessar-fogo, al-Souri diz temer um regresso da guerra, admitindo que o acordo atual é "frágil".

"Estamos todos preocupados com o regresso e a repetição da tragédia", diz al-Souri. "Rezamos a Deus pelo fim definitivo desta guerra".