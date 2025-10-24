Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

80 anos da ONU

Rússia acusa Ocidente de enfraquecer deliberadamente a ONU

24 out, 2025 - 14:45 • Lusa

Logo após a criação, líderes europeus decidiram "enfraquecer a ONU, o que impediu que atingisse todo o seu potencial", acredita a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova.

A+ / A-

A Rússia acusou esta sexta-feira os países ocidentais de procurarem enfraquecer deliberadamente a Organização das Nações Unidas (ONU), que assinala 80 anos da sua formação.

"Quase de imediato [à fundação], representantes do bloco ocidental decidiram enfraquecer a ONU, o que impediu que atingisse todo o seu potencial", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, numa nota divulgada no portal do ministério.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A diplomata russa considerou que as críticas à organização "têm aumentado recentemente", apontando que "alguns até dizem que já cumpriu a sua missão histórica e que deixou de ser necessária".

Admitiu, contudo, que a ONU "enfrenta problemas" como "a parcialidade da Secretaria, a baixa eficiência, a burocracia e o desperdício de recursos".

Apesar das críticas, Zakharova destacou as "conquistas historicamente significativas" da ONU desde a sua criação em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e afirmou que estas "estabeleceram as bases da atual ordem mundial multipolar".

"A ONU é um reflexo da vontade política e da capacidade de negociação dos seus Estados-membros", afirmou, classificando-a como "a organização internacional mais bem-sucedida da história da Humanidade".

A Rússia, membro fundador e permanente do Conselho de Segurança da ONU, declarou-se "disposta a continuar a trabalhar" no seio da organização "para garantir o cumprimento rigoroso dos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas".

Em maio de 2022, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que "a invasão russa da Ucrânia constitui uma violação da integridade territorial daquele país e da Carta das Nações Unidas".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)