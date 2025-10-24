"Silencioso como um sussurro". Assalto no Louvre inspira campanha publicitária

Um assalto histórico, mediático, viral nas redes sociais e também inspiração para campanhas publicitárias. O roubo das jóias da coroa francesa, que aconteceu no Museu do Louvre, em Paris, no último domingo, virou uma oportunidade de marketing para uma empresa familiar alemã, que viu um dos seus produtos a assumir destaque neste assalto. "Quando você precisa de agir rápido" é o novo slogan publicitário da empresa Böcker, depois de um dos seus elevadores de móveis ter sido utilizado pelos assaltantes para entrarem no museu.

Através de publicações nas redes sociais, com uma imagem do momento em que a escada se encontrava junto à fachada do edíficio, a empresa alemã brinca com a situação, escrevendo que "o Böcker Agilo pode transportar até 400 quilos de tesouro, a uma velocidade de 42 metros por minuto, graças a um motor silencioso como um sussurro".

Segundo o The Guardian, os diretores da empresa, o casal Julia Scharwatz e Alexander Böcker, ficaram "chocados" ao ver um dos seus produtos utilizado neste roubo. “Ficou claro para nós: ‘Meu Deus, este é um ato repreensível e eles usaram o nosso dispositivo indevidamente para isso’”, afirmou Julia. Mas "quando ficou claro que ninguém tinha ficado ferido no assalto, encarámos a situação com um pouco de humor". A dona da empresa afirmou que o elevador móvel de carga foi vendido em 2020 para uma empresa na região de Paris, que o aluga para clientes. Segundo Julia, os assaltantes terão demonstrado, recentemente, interesse a essa empresa de usar o elevador. Durante uma demonstração de utilização, o produto foi roubado. Depois do roubo do elevador, os ladrões entraram no Museu do Louvre, um dos mais seguros do mundo, para levar, em sete minutos, jóias avaliadas em 88 milhões de euros.

