Trump envia porta-aviões para a América Latina

O Presidente Donald Trump intensificou esta sexta-feira de forma dramática o reforço militar dos Estados Unidos nas Caraíbas, ao enviar o grupo do porta-aviões “Gerald Ford” para a América Latina.

O destacamento insere-se no reforço militar ordenado pelo líder norte-americano para as Caraíbas, que inclui mais oito navios de guerra, um submarino nuclear e aviões F-35.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta mobilização representa uma escalada significativa num contexto de crescente tensão com a Venezuela, cujo governo Washington tem acusado repetidamente de proteger traficantes de droga e de minar as instituições democráticas.

“A presença reforçada das forças norte-americanas na área de responsabilidade do USSOUTHCOM aumentará a capacidade dos EUA para detetar, monitorizar e neutralizar atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território norte-americano e a estabilidade no hemisfério ocidental”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, numa publicação na rede X.

Parnell não especificou quando o porta-aviões se deslocará para a região, mas há poucos dias o “Gerald Ford” navegava pelo estreito de Gibraltar, na Europa.

Comissionado em 2017, o “Gerald Ford” é o mais recente porta-aviões dos Estados Unidos e o maior do mundo, com mais de 5.000 marinheiros a bordo.

Desde o início de setembro, as forças norte-americanas realizaram dez ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de droga, sobretudo nas Caraíbas, que resultaram na morte de cerca de 40 pessoas.

O Pentágono não forneceu muitos detalhes, mas confirmou que alguns dos mortos eram venezuelanos.