Cerca de 8,7 milhões de eleitores escolhem Presidente da Costa do Marfim

Cerca de 8,7 milhões de eleitores da Costa do Marfim vão às urnas hoje para escolherem o próximo Presidente, num clima de tensão marcado por manifestações.

Na corrida presidencial concorrem cinco candidatos, incluindo o atual Presidente, Alassane Ouattara, apesar do Conselho Constitucional ter recibo cerca de 60 candidaturas.

Alassane Ouattara, do partido União dos Houphouëtistas pela Democracia e a Paz (RHDP), que assumiu o cargo em 2010, enfrentará os ex-ministros Jean-Louis Billon, da coligação Congresso Democrático, e Ahoua Don Mello, independente, bem como a ex-primeira-dama Simone Gbagbo, do Movimento das Gerações Capazes (MGC), e Henriette Lagou, do partido Renovação para a Paz e a Concórdia (RPC-PAIX), que também foi candidata em 2015.

Os principais opositores, Lairent Gbagbo e Tidjane Thiam, foram excluídos da corrida presidencial, sendo as suas candidaturas rejeitadas pelo Conselho Constitucional. O primeiro devido a uma condenação judicial ocorrida em 2018 e o segundo por questões de nacionalidade.

Esta exclusão reforça a probabilidade de Alassane Ouattara ganhar as eleições, sendo que se vencer vai para um quarto mandato, contestado e declarado como inconstitucional pela oposição.

A campanha eleitoral, que começou a 10 de outubro, foi marcada por manifestações convocadas pelos partidos da oposição, que exigiam diálogo político.

Segundo as autoridades, uma pessoa morreu e cerca de 700 outras foram detidas nos protestos, sendo que a oposição contesta que são três vítimas mortais.

O país da África Ocidental, com uma população de 32 milhões de habitantes, nunca teve nenhuma eleição presidencial desde 1995 que resultasse numa mudança pacífica de poder.

Entre 2002 e 2007, a Costa do Marfim mergulhou numa guerra civil, sendo o conflito alimentado por divisões étnicas que opuseram o sul do país ao norte.

A Costa do Marfim é o maior produtor global de cacau, representando 40% da produção mundial. O setor agrícola é o que mais impulsiona a sua economia, apesar do país possuir recursos minerais e hidrocarbonetos.