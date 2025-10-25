Menu
Donald Trump dá prazo de dois dias ao Hamas para devolver a Israel os corpos dos reféns

25 out, 2025 - 21:29 • Olímpia Mairos , com Reuters

O Presidente norte-americano afirma que o Hamas detém os corpos de reféns que poderia devolver imediatamente, e que está “a acompanhar de perto» para garantir que isso aconteça”.

A+ / A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo de dois dias ao Hamas para devolver a Israel os corpos dos reféns mortos , incluindo dois cidadãos americanos.

Segundo Trump, o grupo palestiniano mantém em sua posse corpos que “poderiam ser devolvidos imediatamente” , e afirmou estar “a acompanhar de perto” a situação para garantir que isso aconteça .

“Temos uma PAZ muito forte no Médio Oriente e acredito que há boas hipóteses de ser ETERNA”, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

O Presidente norte-americano advertiu que o Hamas “terá de começar a devolver rapidamente os corpos dos reféns mortos” , sob pena de enfrentar “consequências”, acrescentando que outros países envolvidos neste acordo de paz “tomarão medidas” se o grupo não cumprir.

“Alguns dos corpos são difíceis de alcançar, mas outros podem ser devolvidos agora — e, por alguma razão, isso não está a acontecer”, afirmou Trump, sugerindo que o atraso pode estar relacionado com “questões de desarmamento”.

“Quando eu disse que ambos os lados seriam tratados de forma justa, isso só se aplica se cumprirem as suas obrigações” , sublinhou. “Vamos ver o que fazem nas próximas 48 horas. Estou a acompanhar isto de perto.”

Até ao momento, o Hamas libertou os restos mortais de 15 reféns mortos, enquanto os corpos de outros 13 continuam retidos em Gaza. O grupo terrorista alegou que não tem acesso a todos os corpos e não sabe onde alguns deles se encontram, mas as autoridades israelitas afirmaram não acreditar que seja esse o caso.

