  • Noticiário das 1h
  • 25 out, 2025
EUA anunciam sanções contra o Presidente da Colômbia

25 out, 2025 - 00:15 • Ricardo Vieira, com Reuters

Medida acontece dias depois de Donald Trump chamar "barão da droga ilegal" a Gustavo Petro.

Os Estados Unidos aplicaram esta sexta-feira sanções ao Presidente colombiano, Gustavo Petro.

A Administração Trump considera acusa Petro de recusar travar o tráfico de cocaína para território norte-americano, numa nova escalada de pressão de Washington sobre o líder latino-americano, que tem mantido embates políticos com o Presidente norte-americano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A medida marca um ponto particularmente baixo nas relações entre Washington e Bogotá. Trump acusou a Colômbia de cumplicidade no tráfico de droga.

A decisão norte-americana, rara mas não sem precedentes, de sancionar um chefe de Estado em funções, coloca Petro numa lista restrita que inclui os líderes da Rússia, da Venezuela e da Coreia do Norte.

“Desde que o Presidente Gustavo Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia disparou para o nível mais alto em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando os norte-americanos”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.

Trump corta ajuda à Colômbia, que acusa de não combater narcotráfico

Petro já respondeu e afirmou que Trump "está engan(...)

“O Presidente Petro permitiu que os cartéis de droga prosperassem e recusou-se a travar esta atividade. Hoje, o Presidente Trump toma uma ação firme para proteger a nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para o nosso território”, acrescentou Bessent.

Numa publicação na rede X, Gustavo Petro reagiu às sanções recordando o seu histórico de combate ao narcotráfico: “Lutar contra o narcotráfico durante décadas, e de forma eficaz, valeu-me esta medida do governo da própria sociedade a quem tanto ajudámos a reduzir o consumo de cocaína. Um completo paradoxo - mas nem um passo atrás e nunca de joelhos".

A mulher do Presidente colombiano, o filho e o ministro do Interior, Armando Benedetti, também foram atingidos pelas sanções dos Estados Unidos.

No passado domingo, 19 de outubro, Donald Trump dirigiu duras palavras contra Gustavo Petro, que apelidou de "barão da droga ilegal".

Na ocasião, o Presidente dos Estados Unidos anunciou o fim da ajuda financeira a Bogotá, acusando o homólogo colombiano de não combater o narcotráfico no país.

"A partir de hoje, estes pagamentos ou qualquer outra forma de pagamentos ou ajudas não serão mais efetuados" à Colômbia, escreveu Donald Trump na sua rede Truth Social, sem especificar de que ajudas se tratava.

  • Noticiário das 1h
  • 25 out, 2025
