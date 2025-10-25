Irritado com anúncio televisivo, Trump agrava tarifas ao Canadá

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, carregou mais 10% nas tarifas comerciais ao vizinho Canadá, em resposta a um anúncio televisivo político transmitido durante as World Series de basebol, dirigido ao público norte-americano.

O polémico anúncio é patrocinado por Doug Ford, primeiro-ministro conservador do Ontário, a província mais populosa do Canadá.

O reclame inclui um excerto de um discurso de Ronald Reagan, em que o ícone republicano e antigo Presidente dos EUA diz que as tarifas alfandegárias provocam guerras comerciais e desastres económicos.



Irritado com a situação ou aproveitando a oportunidade, Trump anunciou este sábado um aumento de 10% nas tarifas sobre produtos provenientes do Canadá, “acima do que estão a pagar agora”.

"O anúncio deveria ter sido retirado IMEDIATAMENTE, mas deixaram-no passar ontem à noite durante a World Series, sabendo que era uma FRAUDE", escreveu Trump na rede Truth Social, descrevendo o vídeo como uma “deturpação dos factos”.