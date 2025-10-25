Menu
Irritado com anúncio televisivo, Trump agrava tarifas ao Canadá

25 out, 2025 - 23:57 • Redação, com Reuters

Publicidade patrocinada pelo primeiro-ministro da província do Ontário inclui excertos de um discurso em que Ronald Reagan diz que as tarifas alfandegárias provocam guerras comerciais e desastres económicos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, carregou mais 10% nas tarifas comerciais ao vizinho Canadá, em resposta a um anúncio televisivo político transmitido durante as World Series de basebol, dirigido ao público norte-americano.

O polémico anúncio é patrocinado por Doug Ford, primeiro-ministro conservador do Ontário, a província mais populosa do Canadá.

O reclame inclui um excerto de um discurso de Ronald Reagan, em que o ícone republicano e antigo Presidente dos EUA diz que as tarifas alfandegárias provocam guerras comerciais e desastres económicos.

Irritado com a situação ou aproveitando a oportunidade, Trump anunciou este sábado um aumento de 10% nas tarifas sobre produtos provenientes do Canadá, “acima do que estão a pagar agora”.

"O anúncio deveria ter sido retirado IMEDIATAMENTE, mas deixaram-no passar ontem à noite durante a World Series, sabendo que era uma FRAUDE", escreveu Trump na rede Truth Social, descrevendo o vídeo como uma “deturpação dos factos”.

Na quinta-feira, Washington suspendeu as conversações comerciais com o Canadá devido à decisão do governo de Ontário de transmitir o anúncio.

Ford afirmou, num comunicado divulgado na sexta-feira, que, após conversações com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, o Ontário irá suspender a campanha publicitária nos Estados Unidos a partir de segunda-feira, de forma a permitir a retoma das negociações comerciais.

No entanto, acrescentou que o polémico anúncio continuará a ser transmitido durante o fim de semana, enquanto os Toronto Blue Jays disputam os dois primeiros jogos da World Series. O primeiro jogo realizou-se na noite de sexta-feira.

Muitas vezes comparado a Donald Trump, o conservador Doug Ford sublinhou ainda que a mensagem “chegou ao público norte-americano ao mais alto nível”.

Tópicos
Saiba Mais
