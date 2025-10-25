Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Kamala Harris admite concorrer novamente à presidência dos EUA

25 out, 2025 - 17:59 • Lusa

Na primeira entrevista que dá no Reino Unido, Harris disse que “possivelmente um dia será presidente”, o que foi interpretado como uma sugestão de que se candidatará novamente às eleições presidenciais dos EUA em 2028.

A+ / A-

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Kamala Harris não excluiu hoje a possibilidade de concorrer novamente à Casa Branca, acreditando que, num futuro não muito distante, haverá uma mulher a liderar o Governo.

A democrata revelou isto numa entrevista à BBC que será transmitida no domingo no programa da jornalista Laura Kuenssberg, tendo alguns dos excertos dessa entrevista sido divulgados hoje.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na primeira entrevista que dá no Reino Unido, Harris disse que “possivelmente um dia será presidente”, o que foi interpretado como uma sugestão de que se candidatará novamente às eleições presidenciais dos EUA em 2028.

Além disso, a ex-vice-presidente referiu que as suas sobrinhas netas ainda irão ver os EUA liderados por uma mulher.

Embora tenha admitido que ainda não tomou uma decisão sobre se voltará a concorrer à presidência, Harris assumiu que o seu futuro passa pela política.

“Eu não terminei. Vivi toda a minha carreira como uma vida de serviço e isso está no meu sangue”, apontou.

Já sobre as sondagens que a colocam atrás do ator de Hollywood Dwayne Johnson, Harris admitiu que não dá atenção às sondagens.

“Se tivesse dado ouvidos às sondagens não me teria candidatado ao meu primeiro cargo, nem ao segundo e, certamente, não estaria aqui sentada”, assinalou.

A vice-presidente dos Estados Unidos no Governo de Joe Biden perdeu as eleições, em novembro, para o republicano Donald Trump que, nesta entrevista, apelidou de tirano.

Harris ressalvou que as suas previsões sobre o comportamento fascista de Donald Trump e do seu Governo estão a concretizar-se.

“[Trump] é tão suscetível que não suportou as críticas por uma piada e tentou fechar um meio de comunicação inteiro no processo", acrescentou.

Harris criticou ainda os líderes empresariais e as instituições americanas por cederem com demasiada facilidade às exigências do presidente.

Muitos capitularam e ajoelharam-se, desde o primeiro dia, perante um tirano por diversas razões, entre elas, por quererem estar perto do poder, que uma fusão seja aprovada ou evitar uma investigação”, considerou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)