Lituânia encerra aeroporto de Vilnius após entrada de balões no espaço aéreo

O aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia, foi encerrado este sábado após a entrada de balões meteorológicos no espaço aéreo do país, provenientes da Bielorrússia, informou o Centro Nacional de Gestão de Crises, citado pela agência Reuters. Este é o quarto incidente do tipo registado apenas neste mês.

O tráfego no aeroporto foi suspenso até às 24h00 (hora de Lisboa).

Nas últimas semanas, a aviação europeia tem enfrentado sucessivos episódios de perturbação causados por avistamentos de drones e outras incursões aéreas — incluindo nos aeroportos de Copenhaga, Munique e em várias zonas da região do Báltico.

As autoridades lituanas afirmam que os balões são utilizados por contrabandistas de cigarros, mas também responsabilizam o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko — aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin — por não impedir essas atividades.

Na sexta-feira, a primeira-ministra lituana, Inga Ruginiene, adiantou que a Comissão de Segurança Nacional do país vai reunir-se na próxima semana para avaliar a situação.