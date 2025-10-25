Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lituânia encerra aeroporto de Vilnius após entrada de balões no espaço aéreo

25 out, 2025 - 21:01 • Olímpia Mairos , com Reuters

As autoridades lituanas afirmam que os balões são utilizados por contrabandistas de cigarros, mas também responsabilizam o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko — aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin — por não impedir essas atividades.

A+ / A-

O aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia, foi encerrado este sábado após a entrada de balões meteorológicos no espaço aéreo do país, provenientes da Bielorrússia, informou o Centro Nacional de Gestão de Crises, citado pela agência Reuters. Este é o quarto incidente do tipo registado apenas neste mês.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O tráfego no aeroporto foi suspenso até às 24h00 (hora de Lisboa).

Nas últimas semanas, a aviação europeia tem enfrentado sucessivos episódios de perturbação causados por avistamentos de drones e outras incursões aéreas — incluindo nos aeroportos de Copenhaga, Munique e em várias zonas da região do Báltico.

As autoridades lituanas afirmam que os balões são utilizados por contrabandistas de cigarros, mas também responsabilizam o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko — aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin — por não impedir essas atividades.

Na sexta-feira, a primeira-ministra lituana, Inga Ruginiene, adiantou que a Comissão de Segurança Nacional do país vai reunir-se na próxima semana para avaliar a situação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)