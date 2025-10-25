Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mais de 50 mil protestam em Valência no primeiro aniversário da tempestade DANA

25 out, 2025 - 22:05 • Olímpia Mairos

Manifestantes exigem renúncia do líder regional por má gestão do desastre que fez 229 mortos.

A+ / A-

Mais de 50 mil pessoas saíram às ruas de Valência este sábado para marcar o primeiro aniversário das inundações provocadas pela tempestade DANA, que provocaram 229 mortos em 2024. Os manifestantes protestaram contra a forma como as autoridades lidaram com um dos piores desastres naturais da Europa nas últimas décadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o The Guardian, muitos participantes carregavam fotos das vítimas e exigiam a renúncia do líder regional, Carlos Mazón, acusado de ter dado uma resposta lenta e ineficaz à tragédia. Alguns chegaram a pedir sua prisão, alegando negligência na coordenação das medidas de emergência.

Os manifestantes destacam que os alertas de inundação só foram enviados às 20h11 do dia 29 de outubro, mais de 12 horas após a agência meteorológica nacional emitir o aviso máximo para chuvas torrenciais. Para muitos, as notificações chegaram tarde demais — quando suas casas já estavam tomadas por lama e água.

Na próxima quarta-feira, está prevista uma cerimónia memorial com a presença do rei Felipe VI e do primeiro-ministro Pedro Sánchez, em homenagem às vítimas. O evento também deve servir como um momento de reflexão sobre as falhas na gestão do desastre e sobre a necessidade de melhorias nas políticas de prevenção e resposta a emergências.

As inundações atingiram 78 municípios, principalmente na periferia sul da cidade de Valência, matando 229 pessoas na região. Um corpo foi encontrado na passada terça-feira.

O clima de insatisfação popular e a pressão por mudanças na liderança regional continuam a crescer, procurando por justiça e responsabilização.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)