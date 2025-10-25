Novo salão de baile da Casa Branca vai receber o nome de Donald Trump

Trump permitiu que a demolição da Ala Leste da Casa Branca começasse esta semana, apesar de ainda não ter a aprovação das agências governamentais com jurisdição sobre construções em propriedades federais, como é o caso da sede da presidência norte-americana, na capital Washington, DC.

Os magnatas participaram num jantar oferecido por Trump na semana passada na Casa Branca, em que o Presidente republicano gracejou que o patrocínio "é o preço para ter acesso ao Presidente" e assegurou que a renovação do salão de baile não custaria um tostão ao erário público.

A lista menciona ainda o investidor Konstantin Sokolov, o financiador republicano Harold Hamm, além da ex-senadora republicana Kelly Loeffler e o marido Jeff Sprecher, diretor da Intercontinental Exchange, detentora da Bolsa de Nova Iorque.

Entre as dezenas de empresas que financiam o salão de baile de 300 milhões de dólares (258 milhões de euros), a erguer nos terrenos da demolida Ala Leste da Casa Branca, as maiores são a Amazon, do bilionário Jeff Bezos; a Meta, de Mark Zuckerberg; a Microsoft, de Bill Gates, e a Google.

O edifício poderá ser inaugurado em 2026, durante a comemoração do 250.º aniversário da fundação dos Estados Unidos.

Numa conferência de imprensa na quinta-feira, Trump foi questionado pelos jornalistas sobre o nome que daria ao novo salão, e respondeu que não iria entrar em detalhes por agora.

O Presidente vai nomear o salão de baile "Presidente Donald J. Trump", de acordo com fontes anónimas citadas pela ABC.

O polémico salão de baile que será construído no local da demolida Ala Leste da Casa Branca por ordem de Donald Trump terá o nome do próprio Presidente norte-americano, noticiou a cadeia televisiva ABC.

“Ficará mais bonita do que nunca quando estiver co(...)

Organizações de defesa do património também instaram o governo Trump a suspender a demolição até que os planos para o salão de baile de 8.361 metros quadrados possam passar pelo necessário processo de consulta pública.

O governo insistiu que não precisa da aprovação da Comissão Nacional de Planeamento da Capital, o organismo responsável por permitir a construção de obras e grandes renovações em edifícios governamentais na área de Washington, defendendo que tal apenas é necessário para novas construções.

Os escritórios da comissão estão encerrados devido à paralisação do governo, que começou no dia 01 de outubro, sendo a razão principal as posições inconciliáveis entre os republicanos e os democratas sobre o financiamento de agências governamentais.

Fotos divulgadas pela agência AP mostram que está agora reduzida a escombros a estrutura de dois andares da Ala Leste, com salas de estar e escritórios, incluindo o espaço de trabalho para as primeiras-damas e as suas equipas.

A estrutura a erguer no local terá capacidade para 999 pessoas e quase o dobro do tamanho do edifício da Casa Branca.

O próprio Trump chegou a dizer que a Ala Leste não seria totalmente demolida, apenas em parte, mas a maquinaria pesada a trabalhar no local desde início da semana arrasou completamente a estrutura.

A remoção de árvores e outros trabalhos de preparação do local começaram em setembro.

A Ala Leste da Casa Branca foi construída em 1902, na presidência de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente a Ala Oeste, que alberga a Sala Oval.

Inicialmente uma estrutura simples de dois andares, foi ampliada em 1942, sob Franklin D. Roosevelt, com a adição de um bunker subterrâneo.