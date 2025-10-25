Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

ONU pede a Israel que deixe entrar mantimentos e abrigos em Gaza

25 out, 2025 - 19:40 • Lusa

A chegada do cessar-fogo em Gaza não mudou a realidade de milhares de deslocados que continuam a viver em condições precárias em tendas, que não os protegem do clima.

A+ / A-

A agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês) pediu hoje que Israel permita a entrada de mantimentos de inverno e abrigos que permanecem em armazéns na Jordânia e no Egito.

"À medida que o inverno se aproxima em Gaza, as pessoas precisam cada vez mais de abrigo e calor, os materiais de abrigo e os mantimentos de inverno para as famílias deslocadas estão armazenados nos armazéns da UNRWA na Jordânia e no Egito", lamentou a agência num comunicado na sua conta no X.

"O acesso humanitário da UNRWA deve ser restaurado", acrescentou a organização.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A chegada do cessar-fogo em Gaza não mudou a realidade de milhares de deslocados que continuam a viver em condições precárias em tendas, que não os protegem do clima.

"A ajuda é significativamente baixa, não consegue reduzir o nível de fome, e a situação continua a ser catastrófica porque não chega o suficiente", afirmou hoje, numa conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus ressalvou que atualmente entram em Gaza entre 200 e 300 camiões com ajuda diariamente, longe dos 600 necessários e acordados, e salientou que muitos deles são envios comerciais e que "muitas pessoas não têm condições para comprar nada".

Na mesma conferência de imprensa, o representante da OMS na Cisjordânia e Gaza, Rik Peeperkorn, reconheceu que a chegada de ajuda humanitária melhorou desde o início do cessar-fogo, mas lembrou que a passagem de Rafah continua fechada, assim como outras passagens internas para levar assistência ao norte do enclave.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)