Parte da coleção de jóias do Museu do Louvre transferida para Banco de França

Parte da coleção de joias do Museu do Louvre foi transferida para o Banco de França após o roubo de oito peças com um valor estimado em 88 milhões de euros, noticiou a EFE.

A decisão de transferir as peças para o Banco de França visa proteger as joias, aplicando uma segurança reforçada, segundo o canal de notícias francês BFMTV.

De acordo com a mesma fonte, ainda não se sabe quando as joias podem regressar ao museu.

Na quinta-feira, a procuradora da República de Paris, Laure Beccuau, disse que espera que os quatro assaltantes sejam identificados e detidos o mais rápido possível.

No domingo, o grupo criminoso levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas, instaladas no final de 2019 para guardar as joias, e fugir com as peças.